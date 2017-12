Listão OESP tem novo serviço de mapa na internet Os sites Listão OESP (www.listao.com.br) e Guias OESP (www.guiasoesp.com.br) reformularam seu sistema de mapas. Ao fazer uma busca num desses sites, que são guias de produtos e serviços, é possível abrir um mapinha que mostra a localização do estabelecimento comercial procurado - uma borracharia, por exemplo. O novo sistema, que usa tecnologia da empresa Maplink, permite controlar o zoom, mover o mapa para ver melhor e também cria, automaticamente, um itinerário que ensina a chegar ao local em questão (basta digitar o ponto de partida). Além disso, se o estabelecimento comercial tiver site próprio, o Listão e o Guias também exibem um link direto para ele. Anteriormente, os mapas estavam disponíveis para apenas 10 mil dos 2,2 milhões de estabelecimentos comerciais cadastrados nos sites. Agora, são quase 600 mil endereços com mapas. Segundo José Luiz Tejon, da OESP Mídia, o objetivo é colocar mapas em todos os endereços nos próximos 12 meses. No sistema antigo, apenas os estabelecimentos que pagassem para ter maior destaque nos guias tinham direito aos mapas. Agora,o benefício foi estendido a todos. As empresas e os prestadores de serviços podem se cadastrar gratuitamente nos sites. O Guias OESP é destinado a compradores profissionais, enquanto o Listão enfoca o público em geral e tem mais de 2.000 tipos diferentes de produto/serviço. Os sites têm 4 milhões de page views (páginas visitadas) por mês. ?É a primeira lista no mundo que oferece esse serviço gratuitamente?, diz Tejon.