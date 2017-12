Litro da gasolina vai custar até R$ 1,44 A partir da zero hora de sábado, dia 15, o custo médio do litro da gasolina comum nos postos passará de R$ 1,299 para R$ 1,40 a R$ 1,44. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro), José Alberto Paiva Gouvêia, esse será o efeito do reajuste de 15% do preço da gasolina A nas refinarias e de cerca de 11,3% sobre a gasolina comum - mistura da A com 26% de álcool anidro - nos postos, anunciado hoje pelo governo. Veja mais informações no link abaixo. José Gouvêia observa que o governo deveria informar, também, o índice de reajuste das distribuidoras. E não só o incidente sobre as duas pontas - refinarias e postos. Quanto ao comportamento dos consumidores, as revendas esperam uma corrida aos postos, de hoje a sexta-feira. Na primeira semana após o aumento deve ocorrer uma queda de 10% a 15% no movimento dos postos, segundo o presidente da Sincopetro.