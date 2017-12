Litro do álcool cai até 5,5% em Ribeirão Preto O começo da safra de cana-de-açúcar e a queda de até 30% no consumo fizeram com que o preço do álcool hidratado vendido nos postos de combustíveis de Ribeirão Preto (SP) recuasse até 5,5% nesta semana. A cidade é o pólo da principal região produtora de álcool do mundo. O litro do combustível, comercializado na maioria dos postos na semana passada a R$ 1,80, recuou para até R$ 1,70, com máxima de R$ 1,77. A presidente da Associação dos Postos Revendedores de Combustíveis de Ribeirão Preto e Região (Aprir), Maria Helena Santos, afirmou que a redução é um fruto do repasse da queda dos preços do combustível vendido pelas distribuidoras e da concorrência entre os postos locais. "A concorrência é firme entre os postos e ainda há a queda normal nos preços do combustível", afirmou Maria Helena. Já o preço da gasolina segue, em média, a R$ 2,50. Esse valor volta a beneficiar os consumidores com veículos flex, pois, se for seguida a paridade de 70% entre os dois combustíveis, em postos cujo preço está abaixo de R$ 1,75 o litro, já compensa abastecer com álcool.