Litro do álcool custa R$ 1,20 em SP O litro do álcool já está custando R$ 1,20 em alguns postos da Capital paulista. Pesquisa realizada ontem pelo InformEstado mostra que o combustível da cana de açúcar - que há um ano chegou a custar menos da metade do preço da gasolina - está sendo vendido em vários estabelecimentos com uma diferença de 25%. De 34 estabelecimentos consultados, 14 repassaram os reajustes cobrados pelas distribuidoras ontem mesmo. O maior valor encontrado para o álcool é de R$ 1,199 em postos da zona Sul. O menor, de R$ 0,799, é oferecido na zona Norte. No Posto Caiubi, na região Oeste, o litro da gasolina passou a custar R$ 1,499 e o do álcool R$ 1,129, uma diferença de 25%. Em junho do ano passado, a diferença em postos da cidade era de 48%. O proprietário do Caiubi, José David de Oliveira disse que teve de repassar imediatamente os aumentos de R$ 0,15 no álcool e de R$ 0,03 na gasolina cobrados pela Shell. "Muitos clientes entraram no posto e, ao ver os preços, foram embora sem abastecer", disse. Alguns estabelecimentos vão aguardar o fim dos estoques atuais para alterar tabelas. É o caso da rede Campeão, com 13 postos, que deve esperar até amanhã. O diretor-comercial da rede, Carlos Eduardo Prado, disse que a Petrobras reajustou o preço do álcool em 20% e a Shell em 17%. A gasolina fornecida pela Petrobras subiu 2% e, pela Shell, 1,5%. O repasse para a bomba será integral e o preço do litro do álcool deverá chegar a R$ 1,20. No Privet, no bairro de Santo Amaro, o repasse feito pela Shell foi de R$ 0,20 no álcool e de R$ 0,03 na gasolina. A gasolina está R$ 1,42 e o álcool R$ 0,949, preço que nos próximos dias subirá para R$ 0,999.