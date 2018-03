Livro Bege: condições econômicas melhoraram nos EUA

O Livro Bege apontou que as condições de vários dos 12 distritos "melhoraram modestamente". Os gastos de consumo cresceram, as vendas de residências aceleraram e a pressão salarial ficou contida, segundo o relatório, que foi preparado pelo Fed de Nova York, e avalia as condições econômicas no país, do final de outubro até 20 de novembro. O relatório servirá de base para a decisão de política monetária no próximo encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do banco central americano, marcado para os dias 15 e 16 de dezembro. As informações são da Dow Jones.