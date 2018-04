Livro conta casos de desvios no Bird Corrupção, desvio de dinheiro e fraude. Essa foi parte da realidade do Banco Mundial (Bird) em seus projetos de desenvolvimento em muitos países. A acusação está no livro Os Deuses dos Empréstimos de Steve Berkman, um ex-funcionário do banco. Sua conclusão é enfática: poucos foram os projetos em que ele trabalhou em sua vida no banco que ficaram isentos de corrupção ou não tiveram recursos desviados. Berkman começou a trabalhar no Banco Mundial em 1983, na África. De lá, passou por 21 países. Entre 1998 e 2002, foi o responsável pela criação de uma unidade de investigação de fraude na entidade. Agora, já aposentado, ele conta em seu livro como entre 15% e 40% do dinheiro dado pelo banco a cada projeto terminava desviado. Berkman ganhou o apoio do ex-presidente James Wolfenson nos anos 90 para começar a "limpar" a instituição. Mas o autor argumenta que, apesar dos belos discursos, nada mudou. Na segunda-feira, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio (OMC) realizam em Genebra um encontro para debater como garantir que recursos cheguem aos países mais pobres para ajudá-los a ser mais competitivos no mercado internacional. Um recente estudo do próprio Banco Mundial concluiu que pelo menos um terço dos programas de desenvolvimento nos países pobres não atingiram as metas estipuladas. Em 2007, o então presidente do Banco Mundial Paul Wolfowitz foi o primeiro a ser obrigado a pedir demissão diante do escândalo pelo favorecimento profissional à namorada na própria entidade. Para Berkman, os desafios para "limpar" os esquemas de corrupção com o dinheiro do banco são ainda enormes. Oficialmente, o Banco Mundial sempre exigiu total transparência nos gastos. Mas os exemplos mostrados por Berkman em seu livro mostram que isso não foi sempre assim. Em um dos casos contados no livro, o ex-funcionário aponta como o governo nigeriano usou US$ 2,2 mil de um empréstimo para comprar 18 xícaras de chá. Em outro projeto no mesmo país envolvendo oito pessoas, o pedido era para a compra de 60 telefones, 48 aparelhos de ar-condicionado e 12 geladeiras. Segundo Berkman, o Banco Mundial precisa gastar menos e monitorar mais o destino do dinheiro. Ele também propõe que o banco publique todas as descobertas de corrupção e aponte os responsáveis.