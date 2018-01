Livro escrito por Pinguelli e Sauer será lançado hoje O livro "A reconstrução do setor elétrico", que tem entre os seus autores o diretor de Gás e Energia da Petrobras, Ildo Sauer, e o presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa, será lançado hoje, às 15 horas, em São Paulo. O livro, segundo os organizadores do lançamento, "propõe uma nova perspectiva para o setor, fomenta a discussão sobre o atual modelo energético e faz uma reflexão sobre os problemas de geração, transmissão e distribuição de energia". Além de Sauer e Pinguelli, são co-autores do livro Roberto Pereira D´Araújo, Joaquim Francisco de Carvalho, Leslie Afrânio Terry, Luiz Tadeo Siqueira Prado e João Eduardo Gonçalves. O lançamento ocorrerá às 15 horas no plenário Dom Pedro I da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, na capital paulista.