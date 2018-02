Livro levanta debate sobre a questão energética Até que ponto o Estado deve interferir no mercado de eletricidade? Essa questão e uma análise das recentes medidas do governo para o setor de energia elétrica serão tema de um debate no lançamento do livro "Racionamento: Do susto à consciência", da jornalista Maria Angela Jabur. Entre os debatedores estarão Pio Gavazzi, diretor de Energia da Fiesp; Peter Greiner, consultor e ex-secretário nacional de energia; Fernando Quartim, consultor da presidência do Grupo Rede. O debate será a partir das 18 horas, na FNAC, na Rua Pedroso de Moraes, 858, em São Paulo. A partir das 20 horas, haverá o lançamento do livro. O livro "Racionamento: Do susto à consciência", é uma lição a toda a sociedade sobre a importância da energia elétrica para o desenvolvimento do País. Possui os alertas necessários para combater as imprevidências cometidas no setor. A atual crise de energia - lembra o livro - é a terceira registrada no País em 120 anos. As outras duas ocorreram nas décadas de 40, com a falta de energia, e a segunda na década de 70, com o setor energético praticamente quebrado, com dívida de US$ 27 bilhões, assumida em 1993 pelo Tesouro Nacional. O livro assinala que a atual foi a pior das três - e, para sua solução, foi imprescindível a colaboração da sociedade, que passou a economizar energia de uma maneira com que certamente o próprio governo não contava.