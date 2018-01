Livro orienta consumidor sobre cláusulas abusivas Por meio de linguagem clara e raciocínio objetivo, José Alberto Quadros de Carvalho Silva em seu livro "Cláusulas Abusivas no Código de Defesa do Consumidor" (CDC), Editora Saraiva, R$ 44, explica ao consumidor como se precaver contra cláusulas de contratos que podem ser prejudiciais a uma das partes. No livro, há um capítulo destinado à proteção contratual, no qual são enumeradas as hipóteses que configuram cláusulas abusivas e conferindo mecanismos de proteção. Há comentários específicos sobre as cláusulas abusivas em relação a contratos de consumo como alienação fiduciária, contratos bancários, cartão de crédito, fornecimento de água, contratos imobiliários, seguros, prestação de serviços advocatícios e educacionais.