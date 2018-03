Livro revela bastidores das ‘pedaladas’

Sete anos antes de as chamadas pedaladas fiscais terem servido de base para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, uma reunião selava o destino da prática de manobra do Tesouro Nacional de atrasar o repasse de dinheiro aos bancos públicos e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para maquiar a piora da situação das contas públicas.

Durante a reunião do Conselho Curador do FGTS para a definição das regras do programa Minha Casa, Minha Vida, em maio de 2009, parecer jurídico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) deixava claro que o adiantamento de recursos pela Caixa Econômica Federal para o Tesouro representaria uma infração à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Em 2013, quando essa prática passou a ser feita para o pagamento de benefícios sociais, como Bolsa Família e seguro-desemprego, o governo já sabia dos riscos legais desse tipo de operação. Mesmo assim, a equipe do Tesouro Nacional, comandada pelo ex-secretário Arno Augustin, não só insistiu com os atrasos, como transformou essa prática em verdadeira escala industrial.

O livro do jornalista paulista João Villaverde Perigosas Pedaladas – os bastidores da crise que abalou o Brasil e levou ao fim do governo Dilma, da editora Geração, traz revelações sobre os pareceres do governo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Obcecado pelo tema, Villaverde garimpou documentos novos, que não tinham sido revelados ainda, que comprovam os detalhes do embate jurídico que foi travado dentro do governo. Um deles é do Tesouro Nacional, datado de 15 de maio de 2009, e apresentado pelo então subsecretário de Política Fiscal do Tesouro, Marcus Aucelio.

Para defender a legalidade do uso de recursos do FGTS para o programa, o Tesouro cita no documento que ilegal seria o uso de recursos da Caixa, que por ser uma instituição financeira pública, não poderia emprestar ou adiantar recursos ao seu controlador. Dias depois, a PGFN produziu nota técnica para abalizar aquele achado e confirmou que o governo cometeria uma infração à LRF caso usasse recursos da Caixa. Quatro anos depois, em 2013, foi justamente o que ocorreu.

Ex-repórter de economia da sucursal do Estado em Brasília, Villaverde acompanhou a cobertura das descobertas da pedaladas e o processo de julgamento pelo Tribunal de Contas da União.

Foi um dos autores de reportagem do Estado e do Broadcast, sistema de notícias em tempo real da Agência Estado, publicada em julho de 2014, revelando a existência de uma estranha conta paralela de um banco privado com R$ 4 bilhões em créditos da União.

Pedaladas. Essa conta estava relacionada a atrasos nos repasses aos bancos para o pagamento de benefícios sociais. Foi a primeira vez que o termo pedaladas veio a público associado aos atrasos dos repasses que ajudavam a maquiar as contas em meio às eleições presidenciais de 2014. Até então, a expressão era pouco conhecida e usada quando técnicos queriam explicar que despesas dos ministérios que deveriam ser pagas num determinado período tinham sido atrasadas. Essa última prática é conhecida como restos a pagar.

Perigosas Pedaladas, traz narrativa jornalística sobre um episódio que dominou – e dividiu - o Brasil, mas que continua turvo, de difícil compreensão. O objetivo foi apresentar a história, com começo, meio e fim, dando todos os lados e bastidores. Quem fez? Com quais motivações? Outros presidentes fizeram também? Qual foi a extensão dessa manobra? Como isso foi investigado? Tudo isso é respondido no livro.

O livro também traz bastidores de reuniões que também não tinham vindo a público. Mais tarde, a investigação do TCU sobre a equipe econômica, durante as eleições de 2014, é também narrada com detalhes inéditos.

“O mérito do livro está em apresentar essa história no terreno onde ela efetivamente se transcorreu: na política econômica, fiscal, entre 2013 e 2015”, disse Villaverde.

O livro integra a coleção História Agora que traz publicações que focam acontecimentos recentes da história brasileira, como a Operação banqueiro, de Rubens Valente; A outra História da Lava-Jato, de Paulo Moreira Leite e Segredos do Conclave, de Gerson Camarotti.

“O mérito do livro

está em apresentar

essa história no

terreno onde ela efetivamente se transcorreu: na política econômica, fiscal, entre 2013 e 2015.”

João Villaverde

JORNALISTA E AUTOR DO LIVRO “PERIGOSAS PEDALADAS - OS BASTIDORES DA CRISE QUE

ABALOU O BRASIL E LEVOU

AO FIM DO GOVERNO DILMA”