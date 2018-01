Livros didáticos podem ter impressão reduzida A impressão nacional de livros didáticos deste ano pode apresentar queda. O motivo é o racionamento de energia elétrica, de acordo com a estimativa da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), que acredita que o setor terá dificuldade para imprimir os 100 milhões de exemplares previstos dentro do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), caso as gráficas não consigam manter o nível operacional para atender a demanda para cumprir a meta de consumo. A alternativa, neste caso, é a importação de serviços gráficos de outros países, como Colômbia, Argentina, Hong Kong e Estados Unidos. Só no ano passado, o volume de importação desses serviços atingiu US$ 33 milhões, 2,5% a mais do que no ano anterior. Em relação às importações de livros em geral, o volume foi de US$ 118 milhões em 2000, com queda de 1% em relação a 1999. Até junho desse ano, as importações de livros já somam US$ 61 milhões, o que ainda não inclui os didáticos, cuja demanda maior começa no segundo semestre. Para discutir o assunto, o ministro da Educação, Paulo Renato, participa amanhã de uma almoço-palestra promovido pela Abigraf. O evento será às 12 horas, no Clube Transatlântico, em São Paulo.