Llodys orienta investidor em Campos do Jordão O Lloyds TSB estará com um quiosque montado no Spazio Maserati, na Villa Capivari, em Campos do Jordão, até dia 31 de julho. Turistas que forem passar férias na cidade terão à sua disposição simuladores de investimento e informações sobre o mercado financeiro. Os simuladores estarão aptos a testar situações diferentes de investimento, como a compra de um imóvel, planejamento da aposentadoria e poupança para viagens de férias.