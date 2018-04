Lloyds anuncia corte de mais 1,2 mil empregos no Reino Unido

O Lloyds Banking Group informou nesta quinta-feira, 16, que está eliminando mais 1.200 empregos, à medida que continua reorganizando suas operações após a compra da credora britânica HBOS no início deste ano. A decisão soma-se ao corte de 2.340 empregos anunciado há algumas semanas.

A maioria das demissões anunciadas será feita na divisão operacional do grupo, na qual o Lloyds está combinando uma série de funções suas e do HBOS, como tecnologia de informação. Os departamentos de marketing, finanças e vendas de produtos de seguro do banco também serão fundidos.

O sindicato Unite, o maior do Reino Unido, reagiu fortemente à escala de demissões e pediu a paralisação de trabalhadores fora do país, "já que a equipe no Reino Unido enfrenta um futuro incerto com os milhares de empregos que estão sendo eliminados a cada mês".

O Lloyds Group foi parcialmente nacionalizado após participar de um plano de ajuda do governo, que resultou em um aporte de 13 bilhões de libras (US$ 21 bilhões, ou R$ 42 bilhões) em troca de uma fatia de cerca de 43,5% na instituição financeira. As informações são da Dow Jones.