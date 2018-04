Lloyds anuncia mais 1,2 mil demissões

O Lloyds Banking Group informou que vai eliminar mais 1,2 mil empregos à medida que reorganiza suas operações após a compra da credora britânica HBOS no início do ano. A decisão soma-se ao corte de 2.340 vagas divulgado há algumas semanas. A maioria das demissões anunciada ontem será feita na divisão operacional do grupo, na qual o Lloyds está combinando uma série de integração de funções suas com as do HBOS. Marketing, finanças e vendas de produtos de seguro do banco também estão sendo fundidos. O Lloyds foi parcialmente nacionalizado após participar de um plano de ajuda do governo.