Lloyds: IGP-M de julho será de 0,55% O Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) projetado pelo Lloyds TSB para o mês de julho é de 0,55%. Já o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) de junho será divulgado hoje. Espera-se uma variação de 0,30%, que, caso se confirmar, levará o Índice a 1,71% no semestre, bem abaixo da maioria das estimativas feitas no início do ano. A mesma evolução positiva pode ser observada em outros índices do varejo, como o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), que ficou em 0,18% em junho e acumulou 0,87% no semestre (a menor em 39 anos). O IPCA, portanto, deverá chegar a 6,6% nos 12 meses, ficando aquém da meta de 6% estabelecida no memorando técnico de entendimento com o Fundo Monetário Internacional (FMI).