Lloyds: índices de inflação devem aumentar De acordo com análise de economistas do banco Lloyds TSB, os índices de inflação devem dar um salto significativo em julho e agosto, por conta das tarifas públicas e da entressafra agrícola, reforçada pelas geadas. As prévias da inflação confirmaram as expectativas. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) subiu de 0,33% para 0,51% na segunda quadrissemana e deve fechar o mês em torno de 1%, subindo para 1,15% no mês que vem. O Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) subiu de 0,52% no primeiro decênio do mês para 1,04% no segundo, indicando que a evolução dos preços agrícolas levará o índice para pelo menos 1,5% em julho. Os economistas acrescentam que, com essa alta, as aplicações de renda fixa serão prejudicadas, ou seja, devem ter remuneração abaixo da inflação do bimestre. A expectativa, no entanto, é de que as taxas de inflação, tanto no atacado como no varejo, devem ceder terceiro quadrimestre do ano.