Lloyds oferta US$ 29 bi para Abbey National O Lloyds TSB Group PLC fez uma oferta de 19,8 bilhões de libras (US$ 28,89 bi) pelo Abbey National PLC. O acordo criaria o segundo maior grupo bancário da Grã-Bretanha e poderá resultar em cortes de 9 mil funcionários. O Lloyds, no entanto, condicionou a oferta à recomendação da mesma aos acionistas pela comissão executiva do Abbey National e à rápida aprovação do negócio pelas autoridades reguladoras. Segundo o Lloyds, o valor da oferta representa um prêmio de 40% para os acionistas do Abbey National. O Lloyds está oferecendo 1,5 nova ação do Lloyds mais 260 pence em dinheiro vivo para cada ação do Abbey National. O Abbey National PLC, que em dezembro passado rejeitou uma oferta do Lloyds, informou em Londres que marcou uma reunião para que o grupo Lloyds TSB explique sua proposta. O Lloyds TSB, por sua vez, disse que não descarta uma oferta hostil se o Abbey rejeitar a atual oferta, conforme espera o mercado. As autoridades reguladoras da Grã-Bretanha devem decidir até 23 de fevereiro se o Lloyds pode partir para a aquisição do Abbey ou se a oferta terá de ser submetida a uma investigação aprofundada. Esta investigação levaria até seis meses, o que inviabilizaria a oferta, segundo o Lloyds. As informações são da Dow Jones e de outras agências internacionais.