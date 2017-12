Lloyds projeta IGP-M entre 0,45% e 0,65% em julho O Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M) de julho, projetado pelo Lloyds TSB, deve ficar entre 0,45% e 0,65%. Em junho teve alta de 0,85%, levando a inflação acumulada para 3,17% no ano. Para os próximos meses, a avaliação do Lloyds TSB é que a inflação fique pressionada em função do aumento das tarifas telefônicas, energia elétrica e, principalmente, combustíveis. A mudança na forma de arrecadação do PIS/Cofins pode gerar um aumento na gasolina em meados de julho (veja mais informações no link abaixo). De acordo com o sindicato dos distribuidores, a elevação pode chegar a 7%. O Lloyds TSB espera que o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) feche o semestre acumulando inflação de 1,7%.