Lobão: código de mineração incentivará exportação

O governo vem travando uma disputa nas últimas semanas com a mineradora Vale para que a empresa invista mais na siderurgia, para exportar mais aço e menos minério de ferro bruto. Lobão não detalhou qual será o estímulo. O governo, porém, vem sinalizando que poderia passar a taxar as exportações de minério de ferro. Segundo Lobão, ainda não há uma definição sobre isso. "Mas queremos que o Brasil exporte aço acabado e não o minério de ferro bruto", disse, destacando que esse tipo de mudança não é feita de uma hora para outra.

De acordo com o ministro, o novo código já está praticamente pronto e o ministério está, agora, consultando as mineradoras e as associações do setor. "Não queremos fazer nada escondido", disse.