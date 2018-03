Lobão critica demora no licenciamento de hidrelétricas O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, voltou a criticar a área ambiental do governo. Ao falar sobre a demora no licenciamento de usinas hidrelétricas, Lobão disse que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) precisa atuar a serviço do interesse nacional. "Se as exigências do Ibama foram além das fronteiras do razoável, e não estou dizendo que estão indo nesse sentido, mas se forem, então o órgão não está servindo ao interesse nacional", afirmou Lobão, que participou de reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).