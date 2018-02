Lobão: decisão sobre Eletrobrás sai na semana que vem O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse hoje que na próxima semana deverá definir "pelo menos" os nomes dos executivos que irão comandar a Eletrobrás e a Eletronorte. Ontem, Lobão já havia admitido que o atual presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Energia Elétrica (ABCE), Evandro Coura, é o "favorito" para assumir a presidência da Eletrobrás. Lobão compareceu, na tarde de hoje, à sede do Ministério de Minas e Energia para participar da reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).