Lobão desaprova aumento de royalties do pré-sal O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse hoje que não lhe agrada a proposta do líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), de elevar de 10% para 15% os royalties a serem cobrados da produção petrolífera na camada pré-sal. A proposta deverá fazer parte do parecer de Alves, que é o relator da comissão especial que analisa o projeto de lei que estabelece a partilha do sistema de produção do pré-sal.