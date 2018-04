Lobão descarta que petróleo no pré-sal esteja ameaçado O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse hoje que "absolutamente não é verdade" que a produção do petróleo no pré-sal seja ameaçada por eventuais poços secos. Segundo ele, a Petrobras "saiu vitoriosa" em todos os furos que fez no pré-sal até agora. Reportagem publicada ontem pelo jornal Valor Econômico afirmava que 32% dos poços já perfurados no pré-sal não eram viáveis.