Lobão diz que apagão é 'assunto encerrado' O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, afirmou hoje que o blecaute da última terça-feira, que deixou 18 Estados brasileiros sem energia, não foi discutido na reunião de hoje do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com autoridades do governo do setor elétrico. "Não tratamos do blecaute. O assunto está encerrado. Conseguimos restaurar o serviço em pouco tempo e já identificamos as causas", disse o ministro, ao deixar a reunião, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).