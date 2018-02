Lobão e Hubner defendem setor de energia brasileiro Pouco mais de uma semana depois do blecaute que deixou 18 Estados do País sem energia, o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, e o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Nelson Hubner, aproveitaram a cerimônia de assinatura de contratos de concessão de novas linhas de transmissão para fazer uma espécie de desagravo ao setor, embora o problema tenha sido causado por falhas no sistema de transmissão que transporta a energia de Itaipu para São Paulo.