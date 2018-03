Lobão não vê atraso em votações dos projetos do pré-sal O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse hoje que, por enquanto, não há atraso no cronograma com o qual o governo trabalha para a aprovação dos projetos que estabelecem o marco regulatório para a produção petrolífera na camada do pré-sal. "Por enquanto, não há atraso. O compromisso do presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), é votar até 10 de novembro", disse, acrescentando que, mesmo se não for possível concluir a votação nesta data, ele supõe que haverá um reagendamento para uma data próxima a esta.