Lobão: País economizou R$ 4 bi com Horário de Verão O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse hoje que a edição 2008/2009 do Horário de Verão, que termina no próximo sábado (dia 14) à meia-noite, gerou uma economia ao País de aproximadamente R$ 4 bilhões. Em entrevista à Globo News, Lobão disse que em termos de energia, houve uma redução do consumo de 2 mil megawatts (MW) durante o chamado horário de pico, que vai das 18 horas até as 21 horas. "Somente no Sudeste, economizamos o equivalente a 65% do consumo do Rio de Janeiro. E no Sul, o equivalente a 85% do consumo de Curitiba (PR)", afirmou o ministro. O Horário de Verão teve início à meia-noite do dia 18 de outubro do ano passado e terminará à meia-noite do próximo sábado (dia 14). Os moradores das regiões Sul e Sudeste e Centro-Oeste do País deverão atrasar seus relógios em 1 hora. Durante a entrevista à emissora, Lobão reiterou que o Brasil não sofre riscos de um novo apagão. Ele lembrou que estão sendo feitos investimentos na geração e, principalmente, na transmissão de energia.