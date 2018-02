Lobão: poço de gás descoberto pela Petrobras é gigante O novo ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse hoje, em entrevista logo após tomar posse no cargo, que foi informado sobre a nova descoberta da Petrobras, o poço Júpiter, na Bacia de Santos, com reservas de gás natural "de proporções gigantescas". "É um megacampo de gás. E vai nos ajudar, dentro de muito pouco tempo, a ter uma independência absoluta nesse setor", afirmou o ministro. O poço Júpiter está a uma profundidade de 5.252 metros, a 290 km da costa do Estado do Rio de Janeiro e a 37 km a leste da área de Tupi, onde a estatal fez uma grande descoberta de petróleo no final do ano passado. Assim como em Tupi, as reservas de gás de Júpiter estão na camada pré-sal (extremamente profunda).