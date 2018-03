Lobão prevê que usina de Belo Monte deve atrasar 1 ano

Com a previsão de atraso de um ano feita pelo ministro, os primeiros megawatts de Belo Monte só deverão entrar no sistema em 2015 e não em 2014, como estava previsto. No melhor cenário, o próprio Ibama estima que a licença prévia de Belo Monte - sem a qual não é possível leiloar a concessão do projeto - seja liberada no início do ano que vem.

Esse licenciamento já gerou atritos entre o Ministério de Minas e Energia e o Ibama e até entre o Ministério do Meio Ambiente e o órgão licenciador. As tensões internas do governo foram evidenciadas há algumas semanas quando, devido às pressões para liberar a licença, dois importantes funcionários do Ibama pediram demissão do cargo: o ex-diretor de Licenciamento Sebastião Custódio Pires, e o ex-coordenador de Infraestrutura de Energia Leozildo Tabajara da Silva Benjamin.

Lobão voltou a dizer que o atraso em hidrelétricas, como o de Belo Monte, obriga o governo a recorrer a outras alternativas. "Seguramente mais caras e poluentes", disse.