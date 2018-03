Lobão promete solução para preço de tarifas de energia

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, assegurou nesta quinta-feira, 29, que os consumidores brasileiros não serão prejudicados e que o governo busca uma solução para reparar o erro no preço nas tarifas de energia elétrica. "Estamos conversando com a Aneel. Vamos chegar a uma solução. O consumidor não será prejudicado", disse o ministro, durante entrevista coletiva, no Ministério da Fazenda, quando foi feito o anúncio sobre a redução do IPI para produtos da linha branca, com critérios ambientais.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, presente à entrevista, não falou sobre o assunto. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) já admitiu que os consumidores estão pagando tarifas de energia acima do necessário.

Isso depois que o Tribunal de Contas da União (TCU) constatou uma distorção que fez com que as distribuidoras de energia acabassem não repassando para as tarifas os ganhos de escala obtidos nos últimos anos. Por brechas na metodologia de reajustes tarifários, as distribuidoras tomaram para si esses ganhos de escala, ao invés de usá-los na redução das tarifas.