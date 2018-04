Lobão se reúne com Lula para detalhar proposta de Itaipu

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse nesta quarta-feira, 22, que, entre as propostas que o Brasil apresentará ao Paraguai, deverá estar a de permitir que o país vizinho venda no Brasil de 300 a 400 megawatts produzidos por duas hidrelétricas localizadas em território paraguaio. Essas usinas hoje atendem ao mercado doméstico do Paraguai. Pela proposta, o Paraguai venderia ao Brasil essa energia e usaria mais energia de Itaipu (mais barata) para suprir seu mercado interno.

Proposta semelhante a essa, no entanto, já foi apresentada aos paraguaios sem sucesso. Porém, pelo que afirmou Lobão em entrevista coletiva, o tema deverá ser retomado. "Essa é uma das propostas que poderemos fazer ao Paraguai", afirmou.

Lobão, que participou nesta tarde de assinatura de convênio entre a Caixa Econômica Federal e a Eletrobrás para reduzir o consumo de energia nos edifícios do banco, revelou que terá uma última reunião nesta quarta, às 17h, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Centro Cultural Banco do Brasil, para "acertar os últimos detalhes" do entendimento que será feito com o governo do Paraguai.

O governo brasileiro "tem todo o interesse em colaborar com o Paraguai, mas sem prejudicar o consumidor brasileiro". Um dos principais pleitos do Paraguai é conseguir do Brasil autorização para vender a cota excedente de Itaipu que pertence ao Paraguai diretamente no mercado livre brasileiro. Hoje, a venda da parte paraguaia da energia de Itaipu no Brasil é feita pela Eletrobrás junto a distribuidoras de energia elétrica. Existe no governo brasileiro o temor de que essa autorização poderia acabar encarecendo a tarifa de energia dos consumidores residenciais brasileiros.