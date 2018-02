Lobão:segundo Cemig, vai sobrar água em MG em março O futuro ministro de Minas e Energia, Edison Lobão (PMDB-MA), demonstrou hoje otimismo com relação à situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Segundo ele, a estatal mineira Cemig teria informado que está chovendo em Minas Gerais e que, em março, as usinas da empresa deverão verter água, ou seja, haverá sobra nos reservatórios. O ministro ressaltou que algumas térmicas deverão ficar ligadas durante todo o ano para garantir a manutenção dos reservatórios e afastar o risco de uma crise energética em 2009. Segundo ele, o acionamento das térmicas não deverá ter grande impacto na tarifa de energia paga pelos consumidores residenciais. "Se houver impacto, será uma elevação pequena e somente no final do ano", disse. Questionado sobre o decreto publicado hoje pelo governo, que regulamenta a contratação de energia de reserva, Lobão disse que ainda está tomando conhecimento do assunto.