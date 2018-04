Locação com garantia de fiador pode mudar Algumas imobiliárias de São Paulo têm alugado imóveis apenas mediante garantia dada por fiador proprietário de dois ou mais imóveis. A exigência tem uma explicação: está em tramitação no Senado um projeto de lei, de n.º 145, que torna impenhorável o bem de família por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Isso quer dizer que, se o projeto de lei for aprovado no Senado e na Câmara e a lei for sancionada, a garantia dada na locação pelo fiador que tem apenas um imóvel deixará de existir, já que esse bem não poderá ser penhorado para pagar as dívidas da locação que eventualmente o inquilino deixe de honrar. É por essa razão que o mercado já está se antecipando e exigindo fiador com mais de um imóvel. Vale lembrar que o fiador é tradicionalmente a opção de garantia mais utilizada pelo mercado de locação. Em São Paulo, segundo dados do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residências e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP), 62% dos contratos de locação têm o fiador como garantia, seguido de 31% com caução e 7% com seguro-fiança. Esses porcentuais dependem da região em que a imobiliária está localizada e do público com o qual trabalha. Na North Imóvel, empresa que trabalha na zona norte da capital, por exemplo, aproximadamente 85% dos contratos de locação são firmados com o uso do fiador, 10% com seguro-fiança e 5% com caução, diz Sérgio José Garcia, diretor da imobiliária. Na Colônia Consultoria de Imóveis, de Santo André, a garantia dada por fiador faz parte de 95% dos contratos, informa Hélio Precinoti, diretor da Colônia. Os 5% restantes têm caução ou seguro-fiança. Na Hubert Assessoria Imobiliária, empresa localizada nos Jardins, mas que trabalha em quase todas as regiões da capital, cerca de 75% das locações têm o fiador como garantia. Os contratos restantes são feitos com o seguro-fiança ou com a fiança bancária, nesta modalidade quando o locador é pessoa jurídica, informa Hubert Gebara, diretor da empresa. Alugar será mais difícil Esses três empresários do mercado têm opinião consensual de que, se for aprovado o projeto de lei que torna o bem de família impenhorável por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, vai ficar bem difícil alugar um imóvel. Isso porque, se já não tem sido fácil para o inquilino encontrar alguém, proprietário de um único imóvel, que se disponha e atenda às exigências cadastrais para ser fiador, a dificuldade será maior ainda para apresentar um que tenha dois ou mais imóveis. Na análise do advogado especializado em locação Jaques Bushatsky, a aprovação do projeto de lei poderá ter várias conseqüências para o mercado. Uma delas é que, na falta do fiador, não existe outro tipo de garantia que consiga substituí-lo adequadamente. A caução em dinheiro, que não pode ser superior a três meses de aluguel, é rejeitada pelos proprietários, que consideram o valor muito baixo. É insuficiente para cobrir as perdas decorrentes de uma possível inadimplência, já que uma ação de despejo por falta de pagamento pode levar mais de seis meses para ser julgada. E o seguro-fiança, além de exigir um rigor maior na aprovação da ficha cadastral do inquilino, é considerado caro: mais de um aluguel anual e encargos. Além disso, explica Bushatsky, há outras questões que os proprietários teriam de enfrentar. Uma delas é saber se nos contratos já firmados, em que o fiador tem apenas um imóvel, permaneceria a garantia ou teria de haver substituição. E também se nas ações de cobrança da dívida de inquilinos que estão em tramitação, com o pedido de penhora de imóvel do fiador, os processos seriam suspensos ou não. Impenhorabilidade De acordo com a Lei n.º 8.009 de 1990, o imóvel residencial próprio do casal ou da família é impenhorável e não responderá por dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na lei. Uma das exceções da lei, em que o bem de família poderá ser penhorado para o pagamento de dívidas, é quando se trata de fiança locatícia. Entre outras determinações, o único imóvel também poderá ir a leilão para o pagamento de pensão alimentícia devida a cônjuge ou dependentes; quitação de impostos predial e territorial; e de obrigações trabalhistas devidas a empregados domésticos, como salários e contribuições previdenciárias.