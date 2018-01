Locação de imóveis: cuidados para casa não cair Férias, final de semana prolongado, feriado. Todas essas datas são sinônimo de viagens e descanso. Para quem não tem sua casa na praia ou no campo, a melhor opção de hospedagem é a locação de imóveis. Mas para sua diversão não se transformar num pesadelo, verifique todos os detalhes da casa ou apartamento alugado para evitar prejuízos futuros. Trata-se de modalidade de locação destinada a residência temporária do locatário para lazer, realização de cursos entre outras finalidades. O prazo da locação de temporada não pode ultrapassar 90 dias e o pagamento de aluguéis e encargos pode ser exigido antecipadamente e de uma só vez. O inquilino deve exigir discriminado de todas as quantias pagas. Para fazer a escolha do imóvel procure informações com pessoas de confiança, checando tudo o que for oferecido. Verifique a locação do imóvel, inclusive as condições de acesso ao local, pontos de referência e infra-estrutura da região, como padarias, açougues, mercados, férias-livres, bem como condições de segurança. Vistoria do local é essencial Uma providência preliminar é uma vistoria no local, em companhia do proprietário ou representante, relacionando por escrito as condições gerais em que se encontra o imóvel. Essa precaução poderá evitar o pagamento de eventuais danos que o locatário não tenha causado, não confiando apenas em fotos ou na palavra do locatário. Na locação faça um contato, por meio de imobiliária ou direto com o locador, com todas as cláusulas correspondentes ao que foi tratado verbalmente. Caso o imóvel seja mobiliado, devem constar obrigatoriamente do contrato a descrição seu estado de conservação e a relação de móveis e relacionando tudo por escrito e ficando com cópia desse documento, protocolada pelo proprietário.