Locação de imóveis em SP cresce 9,57% em outubro O número de contratos de locação de imóveis residenciais no Estado de São Paulo, firmados em outubro, cresceu 9,57% em relação ao mês anterior, totalizando 2.608 casas e apartamentos alugados no período. Segundo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis dos Estado de São Paulo (Creci), trata-se do maior crescimento do ano apurado pela pesquisa. Em três das quatro regiões que compõem o levantamento, o desempenho do mercado de locação foi positivo em outubro. Segundo a pesquisa, na Capital, o aumento dos número de imóveis locados foi de 17,55% em comparação a setembro. No Interior, o crescimento foi de 6,84% e na região do ABCD, Guarulhos e Osasco, de 3,11%. O Litoral, entretanto, registrou resultado negativo em outubro, com queda de 4,54% em relação ao mês anterior. O índice de locação estadual passou de 1,9042 em setembro para 2,0864 em outubro alta de 9,57%. Para o presidente do Creci, José Augusto Viana Neto, a proximidade das férias de verão, das festas de final de ano e a perspectiva de crescimento de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2004 devem manter o mercado de locação aquecido. Entretanto, o momento é considerado de instabilidade: a partir de março, o número de contratos aumentou em cinco dos meses compreendidos no período e caiu em três. A pesquisa do Creci apontou ainda que a maior parte dos contratos de locação assinados nas quatro regiões do Estado se encontram na faixa de até R$ 600 de aluguel médio. Na Capital, 76% dos contratos situam-se nessa faixa; no Litoral, 89%; no interior, 84%; e na região do ABCD, mais Osasco e Guarulhos, 94%. Fiador é preferência de garantia Em todo o Estado, conforme o levantamento, o fiador prevalece como opção preferencial de garantia da locação, porém há diferenças acentuadas quanto à preferência por região. Na Capital, por exemplo, 57% dos locadores e locatários optaram por contratos com fiador. No interior, essa foi a opção de 96% nos contratos. O seguro-fiança, por sua vez, parece com mais destaque no Litoral, presente em 8,43% das locações acertadas em outubro.