Locação no litoral será mais cara As praias do litoral de São Paulo vão estar mais cheias nesta temporada de férias. A procura por imóveis para locação é grande para as festas de Natal e réveillon, apesar de os preços terem aumentado em relação ao ano passado e muita gente já está fazendo reservas para o carnaval. As opções são variadas, favorecendo todos os bolsos. O conselho das imobiliárias, no entanto, é que o turista não deixe para escolher o imóvel nos últimos dias antes das festas. Nesse período, o número de ofertas já está bem reduzido e o valor das diárias pode triplicar. O assessor técnico da Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista (Assecob), Paulo Rogério Geiger, diz que o clima de insegurança na economia mundial, desde setembro, impulsionou a locação de temporada no litoral. Ele acredita que a taxa de ocupação na região terá aumento de até 30% este ano. A grande procura afetou os preços das ofertas, que aumentaram cerca de 20% em relação às últimas férias de verão. Atualmente, segundo Geiger, na Praia Grande a diária de uma quitinete custa R$ 50; de casas com três quartos, R$ 250; e de apartamentos com dois dormitórios, R$ 80. A locação é feita, na maior parte dos casos, por período mínimo de cinco dias, mas para os proprietários o pacote ideal é o de permanência de dez dias. Nesses casos, o valor da diária costuma ser negociável. Segundo Paulo Wiazowski, da Paulo Mar Imóveis, que atua em Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande, "nunca houve tanta procura para locação nessa época". Na imobiliária, as diárias chegam a R$ 150, para apartamentos de três quartos. As vendas também registram alta. As empresas no litoral trabalham com financiamento próprio e parcelamento em até 60 vezes. Imóveis de alto padrão são os mais procurados por clientes da Tony Imóveis, em Ubatuba. "A maioria das pessoas quer casas em condomínio e perto da praia", diz Tony Araújo. As diárias dessas unidades variam de R$ 600 a R$ 1.200, com permanência mínima de sete dias. Assecob - (13) 3232-6086. Paulo Mar Imóveis - (13) 3448-3004. Tony Imóveis - (12) 435-2370