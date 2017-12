Locação residencial bate recorde em SP A cidade de São Paulo possui cerca de 35 mil imóveis residenciais disponíveis para locação, segundo último levantamento divulgado pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC). O número, relativo ao mês de junho, é o mais alto registrado desde o início do Plano Real e representa um acréscimo de 25,9% em relação à oferta apurada no mesmo mês de 1999. Os valores médios dos aluguéis ofertados tiveram aumento de 1,54% em junho, na comparação com o mês anterior. Esse número se refere ao Índice Periódico de Valor Médio dos Aluguéis Residenciais (IPEVEMAR), levantamento mensal realizado pela associação. No mesmo período, a inflação medida pelo IGP-M foi de 0,85%. Neste ano, os valores dos aluguéis anunciados pelos proprietários de imóveis acumulam alta média de 3,58%, praticamente acompanhando o IGP-M, que acumulou alta de 3,17%, de janeiro a junho. O presidente da AABIC, José Roberto Graiche, explica que, apesar do aumento nos aluguéis ofertados, os inquilinos ainda conseguem descontos no fechamento do negócio, devido à disparidade entre oferta e demanda. Segundo Graiche, a tendência para os próximos meses é de estabilidade no valor dos aluguéis residenciais. Ele afirma que não há mais espaço para novas quedas no valor dos aluguéis, que registraram reduções consecutivas nos últimos cinco anos. Valor Médio dos Aluguéis Residenciais em Junho 2000 Kit 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm Setor1 Apto - 570 800 1540 2730 Casa - 650 2240 3190 Setor 2 Apto - 530 680 1540 2840 Casa - 740 1480 3240 Setor 3 Apto 320 480 620 1110 2520 Casa 360 770 1300 2590 Setor 4 Apto 280 410 530 850 1940 Casa 320 590 1370 2340 Setor 5 Apto 260 360 460 560 - Casa 290 510 840 - Setor 6 Apto 240 350 390 520 - Casa 270 470 DI - Fonte AABIC - Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínio de São Paulo SETOR 1 Bairros de uso estritamente de uso residencial e de alto padrão Exemplos: Alto da Boa Vista, Alto de Pinheiros, Chácara Flora, Cidade Jardim, City América, City Lapa, Granja Viana, Jd América, Jd Europa, Jd Paulista, Jardins, Morumbi etc SETOR 2 Bairros em que predomina o uso residencial e de alto padrão Exemplos: Alto da Lapa, Brooklin, Butantã, Granja Julieta, Higienópolis, Jd Anália Franco, Moema, Pacaembu, Vila Nova Conceição etc SETOR 3 Bairros em predomina o uso residencial e de padrão médio Exemplos: Campo Belo, Cantareira, Ibirapuera, Ipiranga, Jd São Bento, Jd São Paulo, Lapa, Mooca, Paraíso, Perdizes, Pinheiros, Pompéia, Santana, Sumaré, Vila Madalena, Vila Mariana etc SETOR 4 Bairros de uso residencial e comercial e de médio padrão Exemplos: Aclimação, Bela Vista, Bosque da Saúde, Cerqueira César, Conceição, Consolação, Interlagos, Jabaquara, Jd Marajoara, Limão, Penha, Santa Cecília, Santa Cruz, Saúde, Tatuapé, Vila Maria etc SETOR 5 Bairros de uso residencial e comercial e de padrão médio baixo e baixo Exemplos: Água Fria, Belém, Bom Retiro, Cambuci, Casa Verde, Cupecê, Freguesia do Ó, Jaçanã, Jaguaré, Jardim da Saúde, Liberdade, Luz, Santa Efigênia, Parque São Jorge, Vila Carrão, Vila Guilherme, Vila Matilde etc SETOR 6 Bairros de uso residencial e comercial e de padrão proletário Exemplos: Brás, Campo Limpo, Centro, Glicélio, Itaim Paulista, Itaquera, Jaraguá, Jd Felicidade, Jd Helena, Jd Iguatemi Jd Tiete, M´BOI Mirim, Parque Santa Rita, São Miguel Paulista, Vila Brasilina, Vila Carmosina, Vila dos Remédios, Vila Ede, Vila Mazzei, Vila Medeiros, Vila Zelina etc Fonte AABIC - Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínio de São Paulo