Locadora de caminhão da JSL prepara IPO de R$ 1 bilhão

Esperança

O empresário brasileiro inicia 2018 mais otimista. É o que aponta o estudo International Business Report (IBR), feito pela consultoria Grant Thornton, e que será divulgado hoje, dia 02. O índice do Brasil no quarto trimestre de 2017 foi de 31%, aumento de cinco pontos porcentuais na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Com isso, o Brasil subiu da 25ª para a 22ª posição.

Mas...

Apesar da melhora, o País ainda está abaixo da média internacional, cujo indicador de otimismo ficou em 58%. Lideram o ranking Indonésia, Finlândia e Holanda. O levantamento avalia a expectativa de 2,5 mil líderes de mercado em 35 economias.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ano novo

A Via Indicadores, com foco no varejo em geral, e a CSC.educ, dedicada a instituições de ensino, decidiram se unir para ganhar escala no segmento de tecnologia. Com a Via.CSC (nova empresa que começa 2018 operacional), as duas companhias buscam obrar a base atual de clientes, que soma 150 nomes já no primeiro ano de atuação. A meta é ir ainda mais além e chegar a 3 mil clientes em 2022. Na mira, estão, principalmente, pequenas e médias empresas nos segmentos de varejo, bares e restaurantes e educação.

Poder de fogo

Para ganhar mercado, a nova Via.CSC vai investir mais de R$ 2 milhões em 2018. Com a fusão, o poder de investimento em desenvolvimento tecnológico do grupo resultante, de acordo com o presidente da nova empresa, Rodrigo Martins, se amplia em dez vezes.

Em alto mar

Após dois anos de negociação, a Allink Neutral Provider, especializada no transporte internacional de carga marítima consolidada, selou parceria com a Santos Brasil. Assim, a empresa passa a ser sua principal provedora de serviços de logística portuária no Porto de Santos, respondendo por toda a movimentação e armazenagem de cargas fora o transporte rodoviário entre portos. Com o contrato com a Allink, que integra o Grupo Wilson Sons, a Santos Brasil reforça seu portfólio no mercado de transporte de mercadorias (NVOCCs, na sigla em inglês).

Leitura

Uma alta de 17% no preço dos livros ajudou a acelerar a inflação na internet no mês de novembro, de acordo com a Pesquisa E-flation, realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), em parceria com o Programa de Administração de Varejo (Provar). O índice de preços na internet foi a 1,36% em novembro contra -1,21% em outubro.

Na contramão

No acumulado de 2017 até novembro, o indicador registrou 1,63%, com alta de 1,36 ponto porcentual em relação ao acumulado até o mês anterior, mas 3,66 pontos porcentuais menor ante igual período do ano anterior. Do lado das categorias que apresentaram deflação em novembro, destaque para Perfumes e Cosméticos (-15,93%), Cine e Fotos (-14,68%) e Informática (-9,33%).

Recorde

O volume financeiro na carteira de investidores de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) na Unidade de Títulos e Valores Mobiliários da B3 superou a marca de R$ 30 bilhões na última sexta-feira, dia 29. O recorde foi obtido com a oferta da Klabin, que teve a ECO Securitizadora responsável pela emissão.

Competitivo

Os CRAs têm como principal atrativo para os investidores a isenção do Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas. Já para as empresas que captam recursos por meio deste instrumento, a expectativa do mercado é que o cenário de juros baixos no Brasil torne o segmento ainda mais competitivo após um ano de preços atraentes.

Com Dayanne Souza

Siga a @colunadobroad no Twitter