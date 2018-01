Locadores de imóvel podem reduzir o IR O locador de imóvel que recebe, como pessoa física, aluguel superior a R$ 5 mil por mês pode reduzir o valor do Imposto de Renda que recolhe pelo carnê-leão, mediante um planejamento tributário. Segundo o diretor da Confirp Consultoria Contábil, Reinaldo Domingos, é possível obter a redução do IR com a abertura de uma empresa e o registro de propriedade dos imóveis em nome dela. "É preciso, portanto, abrir uma microempresa administradora de aluguéis e optar pelo regime de tributação presumida", explica. Nesse caso, em vez de pagar 27,5% de IR sobre o valor nominal acima de R$ 1,8 mil, o contribuinte recolhe IR trimestralmente, pela alíquota de 2,4%, para receita líquida de até R$ 120 mil por ano, e de 4,8%, acima desse valor. Como pessoa jurídica, recolhem-se ainda o PIS, a Cofins e a Contribuição Social. Com tudo isso, o contribuinte que recebe R$ 5 mil pagaria, como empresa, aproximadamente R$ 590,00 de IR, comparado com um valor em torno de R$ 1.015,00, como pessoa física. A diferença entre um sistema e outro dá R$ 425,00 por mês. Se o valor do aluguel for de R$ 10 mil, pela pessoa física o custo com impostos ficaria em torno de R$ 2.390,00 e, pela pessoa jurídica, de R$ 970,00, ampliando a diferença para R$ 1.420,00. "Isso acontece porque, mesmo tendo um número maior de impostos, a taxa que incide sobre a pessoa jurídica é bem menor", afirma Domingos. O especialista lembra, no entanto, que essa mudança é interessante apenas para quem tem rendimento com aluguel acima de R$ 5 mil. Se o valor ficar abaixo, será mais vantagem continuar recolhendo impostos como pessoa física. "Isso porque, ao constituir uma empresa, o proprietário terá obrigatoriamente outras despesas, como o pagamento de uma assessoria contábil, além de taxas e emolumentos anuais cobrados pela prefeitura e pelos sindicatos, total estimado para abertura em torno de R$ 450." A Confirp oferece em seu site (veja link abaixo) um serviço de consultoria on-line que pode auxiliar quem tem interesse em fazer a alteração.