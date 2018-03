Localiza fecha compra da rival Hertz Brasil

A locadora Localiza Rent a Car fechou ontem com a Hertz Corporation a compra da concorrente Hertz Brasil. O negócio é estimado em R$ 337 milhões, o que correspondente ao valor do patrimônio líquido mais a dívida da companhia, que será liquidada após o fechamento da transação. O valor final será definido de acordo com o balanço da Hertz Brasil a ser levantado na data de conclusão do negócio.

Com a aquisição, a Localiza Fleet assumirá uma frota de cerca de 9,2 mil carros da Hertz Brasil, que inclui cerca de 3,7 mil carros no negócio de gestão de frotas. O segmento de aluguel de carros da Hertz Brasil possui em torno de 5,5 mil carros e uma rede de 42 agências, sendo 16 localizadas em aeroportos. Essa rede não inclui agências de franqueados.

Acordos. Como parte da aliança estratégica entre as companhias, a Localiza e a Hertz Corp estabelecerão um acordo global de longo prazo, por meio da celebração de um acordo de cooperação entre as marcas, o que inclui, entre outros, o uso da marca combinada Localiza Hertz no Brasil e a utilização, pela Hertz, da marca Localiza nos principais aeroportos dos Estados Unidos e da Europa, considerados destinos de entrada de clientes brasileiros.

A empresa brasileira explica ainda que o acordo prevê também um “referral agreement”, que estabelece as regras de intercâmbio de reservas entre a Localiza e a Hertz Corp. Os dois acordos – o de marcas e o de intercâmbio de reservas – terão prazo de 20 anos, podendo ser renovados por 20 anos adicionais, a critério das partes.

Por meio do contrato relativo às reservas, os clientes Localiza passarão a ser atendidos globalmente (com exceção da América do Sul) pela rede Hertz e os clientes Hertz no Brasil, pela rede Localiza.

A operação não compreende a aquisição de qualquer participação societária na Hertz Corp pela Localiza, ou vice-versa. “A Localiza continuará operando seus negócios de forma totalmente independente e autônoma”, diz a companhia, em fato relevante, ressaltando que a operação compreenderá também o intercâmbio de novas tecnologias, know-how e executivos entre as duas empresas.

A conclusão da operação está sujeita à aprovação de órgãos reguladores, entre eles o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Durante o período de análise, as companhias continuarão operando de forma independente.

Perfil. A Localiza encerrou o terceiro trimestre com uma frota de 136.202 veículos, dos quais 34.437 na área de gestão de frotas. Já o número de agências de aluguel de carros da empresa no Brasil e no exterior era de 564, das quais 333 próprias no país. A empresa opera em outros seis países da América do Sul.

De acordo com pesquisa feira pela Fundação Dom Cabral divulgada no mês passado, a Localiza ficou em 2015 em primeiro lugar no ranking das franquias com maior índice de internacionalização. Das operações da empresa, 19,2% ocorreram em outro país no ano passado. Em 2015, as lojas internacionais foram responsáveis por 40% do faturamento da rede. / COM REUTERS