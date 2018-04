Lockheed Martin entrará em concorrência para vender caças ao Brasil O Pentágono notificou hoje o Congresso norte-americano que uma empresa do setor de defesa dos Estados Unidos vai participar da concorrência para a compra de novos aviões militares que está sendo realizada pelo Brasil. Segundo a nota do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o grupo Lockheed Martin receberá a permissão para oferecer 12 caças F-16 ao Brasil num negócio que poderá totalizar US$ 909 milhões de dólares. O jornal Miami Herald salientou que a eventual venda dos F-16 está causando preocupação na América do Sul pois poderia afetar a balança militar estratégica da região. Há três meses o Chile comprou 10 aviões F-16. Mas o Pentágono nega que uma corrida armamentista esteja sendo iniciada, afirmando que países como o Brasil têm diminuido suas forças aéreas, com vários aviões atingindo o final de vida operacional. Segundo o jornal, no entanto, o ponto mais polêmico da nota apresentada pelo Pentágono é que os F-16 virão equipados com 52 sofisticados mísseis de alcance médio AR-BVR. Esses mísseis de precisão, guiados por radar, atingem uma velocidade quatro vezes superior à do som e podem atingir alvos localizados entre 60 e 80 quilômetros de distância. Segundo o Miami Herald, a inclusão dos mísseis pode "elevar substancialmente as habilidades da região". No ano passado, o governo do presidente George W. Bush havia prometido que não abasteceria a América do Sul com os mísseis e se oporia aos países que tentassem adquiri-los. Mas essa posição mudou desde que o Peru comprou 30 mísseis russos AA-12, guiados por radar, para os seus caças MiG-29. Os mísseis russos são muitos similares aos norte-americanos. "Trata-se de um tema muito delicado regionalmente", disse ao jornal uma fonte da indústria militar norte-americana. A aquisição dos míssseis, segundo ela, "é vista por algumas pessoas com um tremendo aumento de capacidade". O Congresso dos Estados Unidos tem um prazo de trinta dias para apresentar objeções à potencial venda ao Brasil. Mas segundo o jornal, as preocupações no congresso parecem ser mínimas. O Brasil deverá avaliar ofertas de empresas francesas, suecas, russas e norte-americanas no próximo mês. Durante duas décadas, a Casa Branca vetou a venda de armas sofisticadas norte-americanas para a América Latina, mas o presidente Bill Clinton suspendeu o embargo em 1997. A venda dos aviões para o Chile, em janeiro passado, foi a primeira a ocorrer dentro desse novo procedimento. A Agência de Cooperação pela Defesa e Segurança do Pentágono disse que a proposta de venda ao Brasil vai "aumentar a segurança de um país amigo" e garantir "um dramático aumento" nas oportunidades de treinamento conjunto entre as forças aéreas do Brasil e dos Estados Unidos. O Brasil não possui os caças F-16. Já a Venezuela tem um esquadrão integrado por modelos antigos, adquiridos no início da década de 80. O Chile vai receber os seus novos F-16 em 2006. O Miami Herald observou que o golpe e contragolpe de Estado na Venezuela ofereceram novos sinais da instabilidade militar que no passado afetou a América Latina. A base aérea de Maracay, que abriga o esquadrão F-16, teve um papel importante nos episódios. Segundo fontes da indústria de defesa dos Estados Unidos, o embargo de vendas para a América Latina apenas ajudou os seus competidores de outros países, sem diminuir o apetite por armas na região. Alguns acadêmicos consultados pelo jornal afirmaram que a venda dos F-16 para governos democráticos, como no Chile e no Brasil, pode não ser inapropriada. "Não vamos ser paternalistas e dizer a eles o que podem fazer ou não", disse Richard Millet, especialista em América Latina da Universidade de Illinois. Outros analistas, no entanto, alertam que os F-16 poderão iniciar um desnecessario processo de compra de armas na região, onde não há o crescimento de forças hostis e as necessidades sociais são enormes. "Me diga que tipo de ameaça os militares chilenos enfrentam que requer o poder dos F-16?", questionou Cynthia Arnson, diretora assistente do programa para a América Latina do Centro Internacional Woodrow Wilson, de Washington.