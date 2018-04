Logística estava detalhada na Operação Dilúvio Os técnicos da Receita Federal contaram com uma colaboração inesperada, porém preciosa, para traçar o funcionamento do suposto esquema de fraudes em importações utilizado pelo Grupo Tania Bulhões. Na documentação apreendida em agosto de 2006 pela Operação Dilúvio da Polícia Federal, havia um detalhado esboço da logística empregada para adquirir artigos de luxo no exterior e trazê-los ao País subfaturando os valores reais. O desenho foi escaneado e consta da folha 31 do Relatório Fiscal de Inteligência do Fisco, produzido este ano a pedido do Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo. Segundo a Receita, o diagrama encontrado no escritório de uma das exportadoras sediada nos Estados Unidos "demonstra claramente que existem duas operações mercantis, a real e a simulada". A operação real seria ocultada do Fisco para burlar a fiscalização aduaneira. A fraude seria a seguinte: a exportadora emitiria faturas comerciais falsas em nome de uma trading no Brasil, simulando uma negociação cuja real interessada seria Tania Bulhões. As expressões "Pgto. 30" e "Câmbio 30", escritas à mão ao lado do diagrama, indicariam que o grupo declararia apenas 30% do valor da mercadoria, conforme leitura dos técnicos do Fisco. Já a anotação "Devolve 30 via CC reais ou moeda" demonstraria que o valor remetido por meio de importação retornaria a Tania Bulhões. Para os auditores, esse ciclo completo demonstra que tudo não passa de "mera simulação". Os fiscais descobriram ainda que o grupo usava funcionárias no suposto esquema. As declarações de Imposto de Renda de uma delas entre 2004 e 2009 mostram, por exemplo, que ela recebia rendimentos tributáveis de uma das tradings ligada ao Grupo Tania Bulhões. A Receita também diz ter identificado a participação de uma segunda pessoa. O e-mail, o endereço e o telefone declarados por ela em notas fiscais também são os mesmos da trading. Além de fazer o cruzamento de dados pessoais dos envolvidos, a Receita conseguiu rastrear a origem de notas fiscais falsas e verdadeiras e relacioná-las a alguns dos pagamentos efetuados. Ao comparar valores, os auditores verificaram que os produtos eram subfaturados. Uma taça de vinho, por exemplo, cujo valor unitário era de US$ 4,62 foi declarado como US$ 1,40 - ou seja, 30% do preço real. O Fisco conseguiu fazer essa comparação com dezenas de produtos importados por Tania no período entre 2004 e 2006. Os pagamentos às exportadoras, conforme apuração da PF, seriam feitos por meio de dólar-cabo (compra e venda da moeda fora dos canais autorizados pelo Banco Central) ou com recursos que o grupo manteria no exterior.