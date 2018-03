Loja de brinquedos Toys ‘R’ Us vai fechar ou vender suas lojas

A cadeia americana de lojas de brinquedos Toys ‘R’ Us tem planos de vender ou de fechar suas 800 lojas nos Estados Unidos. O movimento poderá causar o fechamento de 33 mil empregos à medida que a companhia prepara para encerrar suas operações após seis décadas de atividade, informou uma fonte próxima ao assunto.

A notícia vem seis meses depois de a varejista ter entrado com um pedido de falência. A companhia está lutando para pagar uma dívida de quase US$ 8 bilhões e, ao mesmo tempo, enfrenta dificuldades para encontrar um comprador.

Segundo fontes de mercado, a empresa teria interrompido o pagamento a fornecedores nesta semana. Na quarta-feira, a empresa havia anunciado o fechamento de suas cem unidades no Reino Unido.

Nos Estados Unidos, a companhia informou a seus empregados que levará algum tempo para que as lojas sejam fechadas – e que os encerramentos não serão feitos todos de uma vez, segundo uma fonte ouvida pelo The Washington Post.

A Toys ‘R’ Us já foi a referência em varejo de brinquedos nos Estados Unidos, mas não conseguiu enfrentar a concorrência de competidores, em especial os do mundo online, como a Amazon, e gigantes do varejo, como o Walmart. No último Natal, a companhia enfrentou dificuldades, apesar do resultado para o varejo americano nas festas de 2017 ter sido o maior dos últimos anos.

Nova direção. Um grupo de fabricantes de brinquedos liderado pela MGA Entertainment – a dona da marca de bonecas Bratz – fez uma oferta pelas 83 unidades do braço canadense da Toys ‘R’ Us, disse Isaac Larian, presidente da MGA. A empresa também está interessada em comprar até 400 lojas nos Estados Unidos – que continuariam a usar a marca.

“Não existe mercado de brinquedos sem a Toys ‘R’ Us”, afirmou Larian. “É um assunto importante e eu vou tentar salvar tanto quanto possível (da operação).” O executivo lembrou que é fornecedor da rede especializada em brinquedos há quase 40 anos, desde 1979. Ao pedir falência, a Toys ‘R’ Us informou uma dívida de US$ 21,3 milhões com a MGA.