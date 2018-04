Loja é referência em decoração de luxo

Tania Bulhões representa, para a decoração, o que Eliana Tranchesi, da Daslu, representa para a moda. As duas inauguraram seus templos de consumo de luxo em 2005. E tanto as operações da Daslu quanto as da Tania Bulhões Home são alvo de investigação da Polícia Federal e da Receita Federal. Com 3 mil m³ de área construída, o imóvel é inspirado em um palacete francês. Um lustre de cristal vermelho (estimado em R$ 100 mil, mas que não está à venda) se impõe no hall de entrada. O chateau francês - como costuma ser descrito nas colunas sociais - teve investimentos de R$ 7 milhões, bancados, segundo conhecidos e empresários do ramo, pelo marido Pedro Grendene, sócio da calçados Grendene, com quem Tania está casada há quase dez anos. Com estimados 52 anos,Tania é mineira de Uberaba e começou a vida como artista plástica. Casada inicialmente com um fazendeiro, virou decoradora. Sua primeira loja, ainda em Uberaba, tinha 180m³. Em 1992, fechou a loja e mudou-se para São Paulo, onde abriu outra, mais modesta, de 60m³, na Alameda Itu, nos Jardins, em sociedade com a irmã, Kátia. Em três anos, elas se mudaram para a Rua Gabriel Monteiro da Silva. O espaço cresceu para 600m³, mas o ambiente continuou bem mineiro. Quem frequentava o espaço na época conta que Tânia recebia os clientes com hábitos da terra natal, como os pães de queijo com café. Dez anos e um casamento depois, Tania inaugurava o Tania Bulhões Home. Grande parte dos 18 mil itens em exposição no dia da inauguração foram escolhidos pessoalmente, em 15 viagens às fábricas de Christofle, Baccarat, Limoges, Sèvres e Vista Alegre. Logo na entrada da loja, um "fumoir" foi a fórmula encontrada para entreter os maridos, com charutos, enquanto as mulheres vão às compras. Alguns detalhes excêntricos impostos por ela ao palacete, como vendedoras vestidas ao estilo das camponesas da região da Provence, foram modificados. "O visual das funcionárias hoje está mais moderninho", afirma uma empresária do ramo. Além do palacete, Tania tem outro ponto de vendas, bem menor, no Shopping Cidade Jardim, onde dá mais destaque para a linha de colônias, sachês e cheiros para perfumar os ambientes da casa. No momento em que a polícia retirava documentos e computadores para averiguação na loja nos Jardins, o blog da colunista Vivi Mascaro no portal IG informava que Tania e o marido almoçavam no Clube 55, em Saint-Tropez, sul da França. Em julho de 2006, a loja dos Jardins chegou a ser interditada pela prefeitura por irregularidades relativas à segurança. Também teve problemas com Ministério Público Estadual por conta da área utilizada, que mais que duplicava a planta original. Com faturamento estimado em R$ 70 milhões, a empresária chegou a anunciar planos de, até 2010, ter 25 lojas da grife espalhadas pelo País.