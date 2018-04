Lojas Americanas lucram 76,5% mais As Lojas Americanas registraram lucro líquido de R$ 15 milhões no terceiro trimestre do ano, o que representa alta de 76,5% ante o mesmo período do ano passado. Apesar do crescimento no lucro trimestral, de janeiro a setembro a empresa teve lucro de R$ 5,9 milhões, queda de 78,8% em relação aos nove primeiros meses do ano passado. A receita líquida em 2008, até setembro, totalizou R$ 4,979 bilhões, crescimento de 29,7%.