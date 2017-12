Lojas Americanas promove Festival da Beleza A Lojas Americanas está promovendo o Festival da Beleza, até o dia 1º de agosto. A empresa está oferecendo mais de 500 produtos dos departamentos de perfumaria e cosmético como hidratantes, cremes, batom, shampoo, tintura, entre outros. Os descontos serão de até 50% nas 96 lojas em todo o país. Veja alguns produtos que estarão em promoção durante o "Festival de Beleza": shampoo Seda 350ml por R$ 2,29, absorvente Sempre Livre sem abas por R$ 1,69, hidratante Monange 200ml por R$ 1,99, creme Nívea Q10 Grátis Q10 olhos por R$ 29,99, shampoo Wellapon Grátis Mini shampoo For Men por R$ 2,79 e o sabonete Líquido Nívea Grátis Mini Roll-on por R$ 2,99. A Lojas Americanas aceitará pagamento à vista, com cheque, dinheiro ou cartão de crédito. Nas compras acima de R$ 100,00 o pagamento pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito ou em até 9 vezes sem entrada, com taxas de juros de 4,9% ao mês.