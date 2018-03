Lojas Americanas querem investir R$ 50 milhões em novas unidades As Lojas Americanas, que fecharam o ano passado com lucro de R$ 103,1 milhões, 80% superior ao de 2001, pretendem crescer este ano acima da variação da inflação e têm planos para investir R$ 50 milhões. Os investimentos, 13% superiores aos do ano passado, contemplarão a abertura de dez novas unidades, entrada em operação de "lojas de vizinhança? e ampliação do centro de distribuição, na Grande São Paulo, com investimentos de R$ 15 milhões. O diretor financeiro da rede, Roberto Martins, confirmou os planos para alcançar crescimento real este ano, mas não detalhou o porcentual previsto. Já estão definidas as inaugurações de cinco novas lojas ainda no primeiro semestre - em Jundiaí (SP), Contagem (MG), Joinville (SC), Ponta Grossa e Curitiba (PR). Há negociações em curso para a abertura de outras duas unidades, até junho deste ano. Além da expansão da rede de lojas, a companhia vai começar a operar também no conceito de "lojas de vizinhança". Serão unidades de menor tamanho, com sortimento selecionado e mais próximas dos clientes. O projeto, entretanto, não estará voltado ao público de baixa renda. O foco serão os mesmos clientes atendidos pela rede, das classes A, B e C, que concentram 81% dos consumidores, e a oferta será de produtos nos quais a Americanas é mais forte e tem vantagens competitivas. A rede fechou o ano passado com faturamento R$ 1,751 bilhão, ante os R$ 1,683 bilhão de 2001. Incluindo a receita bruta da controlada Americanas.com, a receita total consolidada foi a R$ 1,918 bilhão. O lucro líquido da empresa foi favorecido pelo avanço da margem bruta (de 28,4% para 29,9%), das vendas e da manutenção das despesas no mesmo patamar de 2001, em torno de R$ 322 milhões, explicou o diretor, citando os indicadores da rede de lojas. Quanto ao braço da rede na Internet, a Americanas.com, Martins explicou que a rede "acredita muito" na operação, que praticamente duplicou a receita, de R$ 80,8 milhões em 2001 para R$ 166,4 milhões em 2002. Para efeito de comparação, enquanto o valor da venda média na Americanas.com é de R$ 300, a compra unitária média na rede de lojas é de R$ 17,80. No ano passado, o indicador Ebitda (ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 143 milhões, quase o triplo de 2000, no comparativo sem o braço da Internet.