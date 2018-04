Lojas Americanas: saldão com descontos até 60% A Lojas Americanas está colocando mais de mil produtos em oferta até o dia 13 de janeiro, entre brinquedos, CDs, DVDs, VHS, CD-Rom, acessórios, higiene pessoal, perfumaria, calçados e bolsas, eletroeletrônicos, roupas, artigos de praia, cama, mesa e banho, utilidades domésticas com até 60% de desconto. De acordo com a diretoria da Lojas Americanas, o saldão acontece todos os anos no início de janeiro e a expectativa para 2002 é de um aumento de 10% com relação as vendas no mesmo período do ano passado. Confira alguns produtos em liqüidação nas 98 lojas de todo o país: CD Duplo Millenium de R$ 32,00 por R$ 14,90; Toalha de Banho Fofinha de R$ 9,90 por R$ 6,90; Tintura para cabelo Koleston de R$ 11,50 por R$ 8,99; Cafeteira Arno de R$ 52,90 por R$ 39,90; CD U2 ou Zeca Pagodinho de R$ 24,90 por R$ 9,90; boneca Barbie California de R$ 29,90 por R$ 19,90; boneco Max Steel Vilão Bio Cobra de R$ 39,90 por R$ 19,90; festival de pratos Duralex a partir de R$ 0,79; CD Roberto Carlos de R$ 21,90 por R$ 16,90 e o Kit Nivea 20 + Pós Sol de R$ 21,90 por R$ 14,99