Lojas Americanas têm queda de 29,9% no lucro em 2006 As Lojas Americanas registrou lucro líquido consolidado de R$ 123,5 milhões no ano passado, mostrando queda de 29,9% sobre o lucro de R$ 176,1 milhões contabilizado em 2005. A receita líquida da rede de lojas de departamento cresceu 36,8%, para R$ 3,784 bilhões. O Ebitda (lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações) avançou 37,5% em 2006, para R$ 455,1 milhões, e a margem Ebitda de 12% ficou no mesmo patamar registrado em 2005. O lucro bruto somou R$ 1,167 bilhão, com evolução de 39% na comparação com o exercício anterior. O resultado operacional foi positivo em R$ 368,7 milhões, com crescimento de 37,7%. A empresa encerrou o exercício com caixa líquido de R$ 608,9 milhões (R$ 178 milhões em 2005), resultado de um endividamento bruto de R$ 1,738 bilhão (R$ 1,236 bilhão no ano anterior) e uma disponibilidade de caixa de R$ 2,347 bilhões (R$ 1,414 bilhão no exercício passado).