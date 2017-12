Lojas antecipam promoções de inverno Baixo consumo e falta de frio. A mistura destes dois elementos desanima comerciantes da área de vestuário. Algumas lojas, inclusive, anteciparam suas liquidações. No Shopping Iguatemi de São Paulo, por exemplo, várias delas já liquidavam no último final de semana, justamente quando começou o inverno. De acordo com Alexander Stefan Dattelkremer, vice-presidente da C&A, uma das lojas que já começaram a remarcar seus produtos, a intenção é estimular o consumo agora, já que em agosto entra a coleção nova, de primavera. A Colombo, rede de moda masculina, lançou promoções que prometem reduções de até 30%. Embora as campanhas também sejam comuns nesta época do ano, os baixos níveis de venda foram um motivo a mais, informou a subgerente da unidade do Shopping Paulista, em São Paulo, Marta Rodrigues. A liquidação, segundo ela, deve ir até o final de julho, quando começam as promoções para o Dia dos Pais. Na Riachuelo, os descontos são pontuais e a liquidação está programada para o final de julho, como ocorre todos os anos, informou o diretor comercial Nilton Rocha Junior. O movimento de vendas está entre 2% e 3% abaixo do que foi projetado, mas a loja não pretende antecipar descontos. A gerente de Marketing da rede Le Lis Blanc, Célia Jezler, afirma que o varejo em geral já está mais atento ao clima ameno e não concentra muitos esforços no inverno, pois as temperaturas estão a cada ano mais altas. A Le Lis Blanc promove também liquidações nesta época do ano para troca de coleção. Algumas lojas até já encerraram a promoção.